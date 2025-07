Yvelines : disparition inquiétante d’une femme de 40 ans au Pecq, un appel à témoins est lancé

Un appel à témoins a été lancé par la police nationale suite à la disparition jugée inquiétante de Mélanie Pinet, une femme de 40 ans résidant au Pecq, dans les Yvelines. Elle n’a plus donné signe de vie depuis le mercredi 2 juillet.



Cheveux châtains, yeux verts, robe d’été



Selon le signalement fourni par les autorités, Mélanie mesure 1m65, a les cheveux châtains et longs, les yeux verts, et une corpulence mince. Elle serait de type européen. Le jour de sa disparition, elle portait une longue robe d’été.



Contacter le commissariat de Conflans-Sainte-Honorine



Les services de police invitent toute personne disposant d’informations ou ayant aperçu la disparue à contacter sans délai le commissariat de Conflans-Sainte-Honorine aux numéros suivants :



📞 01 39 10 91 22 ou 01 71 51 90 05