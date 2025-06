Yvelines : disparition inquiétante à Achères de Maia, 12 ans, un appel à témoins lancé

Maia Mtchedlishvili, 12 ans, a disparu depuis le lundi 24 juin 2025 à Achères, dans les Yvelines. La jeune fille n’a plus été vue depuis cette date et son entourage est sans nouvelles. La police nationale, qui a ouvert une enquête, qualifie cette disparition d’inquiétante.



Description de la jeune disparue



D’après les éléments communiqués par les autorités, Maia mesure 1m65, a les cheveux bruns foncés attachés en chignon, les yeux marrons foncés, une corpulence mince et est de type européen.



Elle portait au moment de sa disparition un jean bleu clair, un body noir ainsi que des baskets noires.



Un appel à témoins lancé par la police



Toute personne susceptible d’avoir des informations permettant de localiser Maia est invitée à contacter le commissariat de Conflans-Sainte-Honorine au 01 34 90 47 57.