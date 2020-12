Yvelines : deux personnes âgées victimes de faux policiers au Vésinet et à Versailles

Deux personnes âgées des Yvelines (97 et 89 ans) ont été victimes de faux policiers au Vésinet et à Versailles, dans la journée du vendredi 18 décembre.



Vers 12h30, avenue Hoche au Vésinet, deux inconnus se sont présentés au domicile d’une personne de 97 ans. Ils ont décliné leurs fonctions de policiers, exhibant une carte de police. Le nonagénaire les a alors laissés entrer. Mais une fois dans le domicile, examinant de plus près la carte professionnelle de ces supposés policiers, il a remarqué que le document semblait faux. Face à la méfiance de la victime, les individus ont préféré quitter les lieux sans rien dérober.