Yvelines : deux hommes interpellés après un vol avec violences près de la gare à Conflans-Sainte-Honorine

Un passant a été agressé dans la nuit de lundi à mardi, peu après minuit, à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines).
À sa sortie de la gare, la victime a été frappée au visage par deux individus qui se sont emparés de sa sacoche et de sa casquette. L’homme, choqué, a aussitôt contacté le 17 pour signaler les faits.
Les objets volés retrouvés
Les patrouilles de police, alertées par radio, ont rapidement entrepris des recherches et sont parvenues à interpeller les deux suspects, âgés de 25 et 27 ans. Les objets volés ont été retrouvés.
Les deux hommes ont été placés en garde à vue pour vol aggravé. La victime, quant à elle, s’est rendue au commissariat de police nationale afin de déposer plainte.
