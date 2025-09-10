Connectez-vous S'inscrire
https://www.infonormandie.com/
 






Yvelines : deux hommes interpellés après un vol avec violences près de la gare à Conflans-Sainte-Honorine


Publié le Mardi 9 Septembre 2025 à 12:25

Deux hommes de 25 et 27 ans ont été interpellés cette nuit après avoir agressé un passant près de la gare et lui avoir volé sa sacoche et sa casquette.



Yvelines : deux hommes interpellés après un vol avec violences près de la gare à Conflans-Sainte-Honorine
Un passant a été agressé dans la nuit de lundi à mardi, peu après minuit, à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines).

À sa sortie de la gare, la victime a été frappée au visage par deux individus qui se sont emparés de sa sacoche et de sa casquette. L’homme, choqué, a aussitôt contacté le 17 pour signaler les faits.

Les objets volés retrouvés

Les patrouilles de police, alertées par radio, ont rapidement entrepris des recherches et sont parvenues à interpeller les deux suspects, âgés de 25 et 27 ans. Les objets volés ont été retrouvés.

Les deux hommes ont été placés en garde à vue pour vol aggravé. La victime, quant à elle, s’est rendue au commissariat de police nationale afin de déposer plainte.
 







Vous pouvez réagir à cet article

En Une | En ce moment | L'Essentiel | Yvelines | Info-Route | ENVIRONNEMENT | Elections législatives 2024 | L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen | L'Info en continu | UNE | CRISE SANITAIRE | NORMANDIE | LOISIRS | En bref | SOCIÉTÉ | SOCIAL | infoServices | ACTUALITÉ | Le journal de l'Armada 2023 | Notifications | Contact

Plus de prévisions: Prévisions météo 30 jours
Le fil info

Exposition à voir : « Le bourg, genèse de Grand Quevilly »

10/09/2025

Yvelines : deux hommes interpellés après un vol avec violences près de la gare à Conflans-Sainte-Honorine

09/09/2025

Yvelines. Interpellé sur l’A13 au volant d’un véhicule volé, il écope de 18 mois de prison ferme

08/09/2025

Yvelines : un appel à témoins après la disparition inquiétante d’une femme de 40 ans à Versailles

05/09/2025

Yvelines. Un policier percuté par un homme à trottinette lors d’un contrôle à Trappes

05/09/2025

Yvelines. Rénové, l’Hôtel de Ville de Mantes-la-Jolie inauguré ce samedi par Valérie Pécresse, présidente de la Région

04/09/2025

Yvelines. Course-poursuite sur l’A13 après un refus d’obtempérer : la voiture était signalée volée

03/09/2025

Yvelines. A Carrières-sous-Poissy, un cirque s’installe de force sur le parking du centre commercial Leclerc

02/09/2025

Yvelines. Aux Mureaux, une nouvelle Halle des sports destinée aux scolaires, associations et habitants

30/08/2025

Yvelines : deux cambrioleurs interpellés en flagrant délit dans un pavillon à Sartrouville

27/08/2025

Yvelines : trois interpellations lors d’une tentative de cambriolage à Saint-Germain-en-Laye

26/08/2025

Yvelines : un trafiquant de stupéfiants condamné à 30 mois de prison ferme

25/08/2025

Disparition de Sarah Janelle dans les Yvelines : la touriste américaine retrouvée saine et sauve

25/08/2025

Disparition inquiétante d’une femme de 35 ans à Mareil-Marly (Yvelines)

24/08/2025

Yvelines : interpellé à Maisons-Laffitte, après un refus d’obtempérer et le vol d'une voiture à Poissy

22/08/2025
Afficher plus d'articles
Infoyvelines
Vous-êtes témoin d'un événement ? Cliquez ici
La reproduction de textes, photos et vidéos publiés sur @infonormandie.com doit faire l'objet d'une demande expresse auprès du webmaster du site.
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags