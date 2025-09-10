Yvelines : deux hommes interpellés après un vol avec violences près de la gare à Conflans-Sainte-Honorine

Publié le Mardi 9 Septembre 2025 à 12:25

Deux hommes de 25 et 27 ans ont été interpellés cette nuit après avoir agressé un passant près de la gare et lui avoir volé sa sacoche et sa casquette.



Un passant a été agressé dans la nuit de lundi à mardi, peu après minuit, à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines).



À sa sortie de la gare, la victime a été frappée au visage par deux individus qui se sont emparés de sa sacoche et de sa casquette. L’homme, choqué, a aussitôt contacté le 17 pour signaler les faits.

Les objets volés retrouvés Les patrouilles de police, alertées par radio, ont rapidement entrepris des recherches et sont parvenues à interpeller les deux suspects, âgés de 25 et 27 ans. Les objets volés ont été retrouvés.



Les deux hommes ont été placés en garde à vue pour vol aggravé. La victime, quant à elle, s’est rendue au commissariat de police nationale afin de déposer plainte.





