Yvelines : deux hommes condamnés après le vol violent d’un jeune en gare de Conflans-Sainte-Honorine

Selon la police, un premier individu de 27 ans l’a abordé, rapidement rejoint par un complice de 25 ans. Ce dernier a étranglé la victime pendant que son complice lui dérobait sa casquette et sa sacoche, assénant également plusieurs coups de poing.

Avisée des faits, la brigade anticriminalité de nuit a interpellé les deux agresseurs, qui détenaient toujours les effets personnels volés. L’un d’eux fumait un joint au moment de son arrestation. Identifiés sur les images de vidéosurveillance, ils ont reconnu les faits après leur dégrisement.