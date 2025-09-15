Yvelines : deux hommes condamnés après le vol violent d’un jeune en gare de Conflans-Sainte-Honorine

Illustration Adobe stock
Un jeune homme de 19 ans a été agressé dans la nuit du 8 au 9 septembre, peu avant 1 heure du matin, dans l’enceinte de la gare de Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines).
Frappé pour sa sacoche et casquette
Selon la police, un premier individu de 27 ans l’a abordé, rapidement rejoint par un complice de 25 ans. Ce dernier a étranglé la victime pendant que son complice lui dérobait sa casquette et sa sacoche, assénant également plusieurs coups de poing.
Avisée des faits, la brigade anticriminalité de nuit a interpellé les deux agresseurs, qui détenaient toujours les effets personnels volés. L’un d’eux fumait un joint au moment de son arrestation. Identifiés sur les images de vidéosurveillance, ils ont reconnu les faits après leur dégrisement.
18 mois de prison dont du ferme
Déjà connus des services de police, les deux hommes ont été jugés en comparution immédiate. Ils ont été condamnés à 18 mois d’emprisonnement, dont six avec sursis probatoire. Le principal auteur, en état de récidive légale, a vu un précédent sursis d’un an révoqué et a été placé sous mandat de dépôt.