Yvelines : deux enfants de 10 et 12 ans blessés grièvement dans un violent incendie aux Mureaux

Un appartement a été entièrement détruit lors d’un violent incendie qui a fait deux blessés graves, des enfants de 10 et 12 ans, ce dimanche 6 décembre en de nuit, aux Mureaux (Yvelines).



Il est un peu plus de 4 heures quand le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis) est avisé qu’un incendie vient de se déclarer dans un immeuble de la rue des Bougimonts, aux Mureaux.