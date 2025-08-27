Connectez-vous S'inscrire
Yvelines : deux cambrioleurs interpellés en flagrant délit dans un pavillon à Sartrouville


Publié le Mercredi 27 Août 2025 à 09:40

Dans la nuit de mardi à mercredi, vers 00h15, deux hommes ont été arrêtés par la police alors qu’ils venaient de s’introduire par effraction dans une maison de la rue des Morillons, à Sartrouville.



Illustration
Illustration
L’affaire débute lorsqu’une riveraine aperçoit de la lumière dans le pavillon de sa voisine, partie en vacances. Soupçonnant un cambriolage en cours, elle prévient aussitôt la police.

Arrivées sur place, les forces de l’ordre découvrent deux individus  à l’intérieur de la maison : ils avaient forcé un volet ainsi que la porte-fenêtre arrière pour pénétrer dans les lieux.

Leur intervention a mis un terme à cette tentative de cambriolage puisqu’aucun vol n’a été constaté. Les deux suspects, âgés de 21 et 31 ans, ont été interpellés en flagrant délit pour vol par effraction et placés en garde à vue.
 



