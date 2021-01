Yvelines : deux blessés graves dans un accident de la circulation a Vélizy-Villacoublay

Le conducteur d’une voiture et son passager, âgés respectivement de 28 et 27 ans, ont été blessé sérieusement dans un accident de la circulation, jeudi 31 décembre, vers 16h30, à Vélizy-Villacoublay (Yvelines).



D’après les premiers éléments recueillis par les policiers, le véhicule en cause, de type Polo, roulait à vive allure et en pleins phares sur l’avenue de l’Europe. En doublant sur la droite, il a percuté violemment un bus à l’arrêt.