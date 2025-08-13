Yvelines : appel à témoins après la disparition inquiétante de Mina, 15 ans, à Triel-sur-Seine

La police nationale lance un appel à témoins pour retrouver Mina Slaimi, 15 ans, portée disparue depuis le dimanche 3 août vers minuit. L’adolescente a été vue pour la dernière fois à Triel-sur-Seine (Yvelines).



Signalement :



Mina mesure 1,60 m, est de type métisse à la peau claire, de corpulence mince. Elle a les cheveux longs raides teints en roux et les yeux verts. Elle porte plusieurs piercings (nez, langue et oreille). La tenue vestimentaire portée lors de sa disparition est inconnue.



Comment aider à la retrouver ?



Toute personne disposant d’informations est invitée à contacter le commissariat de Conflans-Sainte-Honorine au 01 34 90 47 57 ou 01 34 90 47 95, ou à composer le 17 (appel gratuit).