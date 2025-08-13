Connectez-vous S'inscrire
L'essentiel de l'actualité

Yvelines : appel à témoins après la disparition inquiétante de Mina, 15 ans, à Triel-sur-Seine


Publié le Mercredi 13 Août 2025 à 13:31

La jeune fille n'a pas donné signe de vie depuis sa diparition, dimanche 3 août. Elle a été vue pour la dernière fois à Triel-sur-Seine.



Mina a 15 ans. Elle a disparu le dimanche 3 août - Photo DIPN78
Mina a 15 ans. Elle a disparu le dimanche 3 août - Photo DIPN78
La police nationale lance un appel à témoins pour retrouver Mina Slaimi, 15 ans, portée disparue depuis le dimanche 3 août vers minuit. L’adolescente a été vue pour la dernière fois à Triel-sur-Seine (Yvelines).

Signalement :

Mina mesure 1,60 m, est de type métisse à la peau claire, de corpulence mince. Elle a les cheveux longs raides teints en roux et les yeux verts. Elle porte plusieurs piercings (nez, langue et oreille). La tenue vestimentaire portée lors de sa disparition est inconnue.

Comment aider à la retrouver ? 

Toute personne disposant d’informations est invitée à contacter le commissariat de Conflans-Sainte-Honorine au 01 34 90 47 57 ou 01 34 90 47 95, ou à composer le 17 (appel gratuit).



         Partager Partager




Vous pouvez réagir à cet article

En Une | En ce moment | L'Essentiel | Yvelines | Info-Route | ENVIRONNEMENT | Elections législatives 2024 | L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen | L'Info en continu | UNE | CRISE SANITAIRE | NORMANDIE | LOISIRS | En bref | SOCIÉTÉ | SOCIAL | infoServices | ACTUALITÉ | Le journal de l'Armada 2023 | Notifications

Plus de prévisions: Prévisions météo 30 jours
Le fil info

Yvelines : appel à témoins après la disparition inquiétante de Mina, 15 ans, à Triel-sur-Seine

13/08/2025

Yvelines. Refus d'obtempérer à Poissy : l'auteur d'un rodéo urbain fait des doigts d'honneur aux policiers

13/08/2025

Yvelines : trois adolescents interpellés en flagrant délit pour tentative de vol par effraction à Porcheville

13/08/2025

Yvelines. 4 kilos de cannabis saisis lors d’un contrôle routier : un trafiquant condamné à deux ans ferme

12/08/2025

Yvelines : un homme interpellé pour exhibition sexuelle devant le château de Versailles

10/08/2025

Yvelines. Aux Mureaux, le pare-brise d’un véhicule de police brisé par des jets de pierres lors d’une intervention

09/08/2025

Yvelines : un contrôle routier à Sartrouville permet de démanteler un trafic de stupéfiants en Île-de-France

07/08/2025

La Celle-Saint-Cloud (Yvelines) : un scootériste interpellé après un refus d'obtempérer et une course-poursuite

06/08/2025

Yvelines. Deux gamins de 13 ans surpris par des voisins lors d'une tentative de cambriolage à Marly-le-Roi

04/08/2025

Achères : un mineur interpellé après un vol par effraction, il crache sur un policier lors de son arrestation

04/08/2025

Yvelines. Appel à témoins après la disparition inquiétante de Fatima, 17 ans, à Verneuil-sur-Seine

03/08/2025

La Verrière (Yvelines) : une femme asperge ses voisins de gaz lacrymogène lors d’un différend

03/08/2025

Louveciennes (Yvelines) : un homme de 19 ans percute une voiture de police en tentant de fuir

02/08/2025

Flins-sur-Seine (Yvelines) : excédé par les travaux de son voisin, il menace les ouvriers avec un couteau de boucher

31/07/2025

Yvelines. Refus d’obtempérer aux Mureaux : un conducteur interpellé après une collision avec un véhicule de police

30/07/2025
Afficher plus d'articles
Infoyvelines
Vous-êtes témoin d'un événement ? Cliquez ici
La reproduction de textes, photos et vidéos publiés sur @infonormandie.com doit faire l'objet d'une demande expresse auprès du webmaster du site.
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags