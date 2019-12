Yvelines : alcoolisé, un septuagénaire menace avec un couteau les passagers et un chauffeur de bus

Un homme alcoolisé a menacé avec un couteau les passagers d’un bus de la ligne A, dimanche vers 13h30 rue Alexandre-Dumas au Vésinet (Yvelines).



Le conducteur d’un autre bus, de la société Transdev, s’est arrêté, pour aider sa collègue en difficulté, qui a tenté de s’interposer. L’agresseur, un homme de 70 ans, lui a craché au visage et l’a menacé avec l’arme blanche sans le blesser.



Le septuagénaire a été interpellé et placé en garde à vue pour menaces avec arme et outrage sur « agent d'un exploitant d'un réseau de transport public de voyageurs ». Le conducteur, âgé de 32 ans, a déposé plainte et exercé son droit de retrait.