Yvelines. Vols en série à Chatou, trois cambrioleurs interpellés à Carrières-sur-Seine

Le requérant a pu fournir une description précise des cambrioleurs, grâce à ses caméras de vidéosurveillance. L'un des individus portait un survêtement « Le Coq Sportif », le deuxième, un tee-shirt Lacoste, une casquette à écriture blanche et une sacoche en bandoulière, et enfin le troisième, vêtu d’un survêtement noir à capuche, était muni d’une sacoche.



Moins de 30 minutes plus tard, un deuxième habitant de la même avenue a signalé à son tour une intrusion. Là encore, les auteurs ont été mis en fuite, mais le riverain a constaté le vol de son VTT de marque Cannondale (modèle gris), ainsi que la dégradation de son portail. Les malfaiteurs auraient pris la fuite en direction du chemin de halage.