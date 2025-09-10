Yvelines. Vol par effraction à Croissy-sur-Seine : un adolescent interpellé

Un jeune de 16 ans a été interpellé à Croissy-sur-Seine (Yvelines) à la suite d’un vol par effraction, commis ce mardi à la mi-journée.



Les policiers sont intervenus peu avant 12h30 après le déclenchement d’une alarme dans un pavillon, signalée par une société de télésurveillance. Grâce aux images de la caméra et au signalement transmis, une patrouille a pu rapidement localiser le suspect qui tentait de prendre la fuite.



Le mineur, déjà connu des services de police, a été placé en garde à vue pour vol par effraction.