Yvelines. Une rixe à l’arme blanche tourne mal à Maisons-Laffitte : un homme blessé au pied

Malgré des recherches initialement infructueuses dans le secteur, les forces de l’ordre n’ont pas relâché leurs efforts. Vers 19h15, le Groupe de sécurité de proximité (GSP) est parvenu à localiser puis interpeller le suspect, âgé de 32 ans. L’homme, connu des services de police et inscrit au TAJ (traitement des antécédents judiciaires), a été placé en garde à vue.



Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances précises de cette altercation violente.