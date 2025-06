Yvelines. Une policière hors service interpelle un voleur de voiture à Saint-Cyr-l’École

Alertée par ce comportement anormal, la fonctionnaire est rapidement intervenue, déclinant immédiatement sa qualité de policière. Face à ses questions, le jeune homme de 23 ans s’est montré confus et incapable de fournir des explications cohérentes. Elle a alors immédiatement contacté le 17 pour demander l’intervention d’une patrouille de police secours.



Les forces de l'ordre arrivées sur place ont procédé à un contrôle approfondi du suspect et ont découvert que le véhicule conduit par ce dernier venait tout juste d’être volé sur le même parking. Le mis en cause a été interpellé et placé en garde à vue popur recel de véhicule volé et dégradations.