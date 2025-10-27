Yvelines. Une perturbatrice interpellée après avoir giflé un agent de sécurité à l’hôpital de Mantes-la-Jolie

Lors de cette intervention, la situation s’est tendue : la femme a soudainement giflé l’un des agents. Elle a immédiatement été maîtrisée puis interpellée et prise en charge par la police nationale.

Identifiée comme une femme de 34 ans, sans domicile fixe, elle ne faisait l’objet d’aucune inscription au fichier TAJ (traitement des antécédents judiciaires). Elle devra répondre de violences volontaires sur personne dépositaire de l’autorité publique (PDAP).