Yvelines. Une femme de 71 ans se fait arracher son sac main à Mantes-la-Ville, l’auteur interpellé

Un adolescent de 17 ans a été placé en garde à vue pour le vol à l’arraché d’un sac à main samedi matin à Mantes-la-Ville (Yvelines).



Vers 9h45, un témoin contacte Police secours via le 17 pour signaler qu’une femme vient d’être victime du vol de son sac à main rue Paul-Fort. L’auteur a pris la fuite à pied.



Les policiers se sont lancés à la recherche du voleur et, grâce au signalement fourni par le témoin, ils l’ont rapidement retrouvé et interpellé.



Conduit au commissariat, le mis en cause a été formellement reconnu par la victime, une femme âgée de 71 ans, qui a déposé plainte.



Le sac à main n’a pas été retrouvé.