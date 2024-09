Yvelines. Une ex-belle-sœur condamnée à 3 ans de prison pour tentative de meurtre à Trappes

Placée en garde à vue après s'être constituée prisonnière dans la nuit, la mise en cause a reconnu les faits et a exprimé son profond remord pour cet enchaînement de violences qui aurait pu être fatal, relate une source policière. Elle a également avoué avoir jeté le couteau de cuisine utilisé pour l'agression, sans toutefois pouvoir préciser l'endroit.



Déférée et jugée en comparution immédiate, elle a été condamnée à 3 ans de prison, dont 18 mois ferme avec mandat de dépôt.