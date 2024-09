Yvelines. Une caissière agressée avec un tournevis à Montigny-le-Bretonneux, un suspect interpellé

Hier soir, vers 21 h 15, une caissière d'un magasin situé place Paul-Claudel à Montigny-le-Bretonneux (Yvelines) a été agressée par un individu d'une vingtaine d'années qui l'a frappée au niveau de l'aine gauche avec un tournevis.



La police municipale, alertée rapidement, a fait appel au SAMU et un officier de policier judiciaire s'est rendu sur les lieux. La victime, âgée de 29 ans et domiciliée à Cergy, a été transportée à l'hôpital avec un pronostic vital non engagé.