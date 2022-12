Yvelines. Un trio de cambrioleurs en culottes courtes appréhendé à Sartrouville

Ce jeudi 8 décembre, peu avant 4 heures du matin, l'attention d'un équipage de la Brigade anticriminalité (BAC) a été attirée par la présence de trois très jeunes adolescents avenue Jean-Jaurès à Sartrouville (Yvelines). Les policiers en civil les ont pris discrètement en filature et lors de cette surveillance, ils se sont aperçus que les intéressés commettaient un vol par effraction dans un restaurant. Ils ont été interpellés.



Le trio, des garçons âgés de 12, 13 et 14 ans et sans domicile fixe, ont été également mis en cause dans une tentative de vol par effraction au préjudice d'un restaurant à Maisons-Laffitte.