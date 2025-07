Yvelines. Un sexagénaire interpellé en flagrant délit d’exhibition sexuelle à Poissy

À leur arrivée sur les lieux, les fonctionnaires ont immédiatement identifié et interpellé l’individu en question. Âgé de 64 ans, l’homme était en train de se masturber en pleine voie publique. Il a été placé en garde à vue pour exhibition sexuelle.



La témoin, à l’origine de l’appel, a confirmé les faits et déposé plainte. Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur ces faits punis par la loi jusqu’à un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende.