Yvelines. Un policier percuté par un homme à trottinette lors d’un contrôle à Trappes

Un banal contrôle de police sur la voie publique a mal tourné, jeudi soir à Trappes (Yvelines). Vers 22h20, allée des Yvelines, un individu de 29 ans a foncé délibérément avec sa trottinette sur l’un des fonctionnaires mobilisés.



Le policier a été heurté à la jambe droite et a ressenti une douleur. Il a déposé plainte. L’auteur des faits a été immédiatement interpellé pour violences volontaires avec arme par destination sur personne dépositaire de l'autorité publique.

