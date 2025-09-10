Connectez-vous S'inscrire
https://www.infonormandie.com/
 






Yvelines. Un policier percuté par un homme à trottinette lors d’un contrôle à Trappes


Publié le Vendredi 5 Septembre 2025 à 10:48

Un policier a été percuté jeudi soir à Trappes par un homme en trottinette lors d’un contrôle. L’auteur, âgé de 29 ans, a été interpellé.



L'homme à trottinette a heurté le policier qui voulait le contrôler - Illustration Adobe Stock
L'homme à trottinette a heurté le policier qui voulait le contrôler - Illustration Adobe Stock
Un banal contrôle de police sur la voie publique a mal tourné, jeudi soir à Trappes (Yvelines). Vers 22h20, allée des Yvelines, un individu de 29 ans a foncé délibérément avec sa trottinette sur l’un des fonctionnaires mobilisés.

Le policier a été heurté à la jambe droite et a ressenti une douleur. Il a déposé plainte. L’auteur des faits a été immédiatement interpellé pour violences volontaires avec arme par destination sur personne dépositaire de l'autorité publique.
 






Vous pouvez réagir à cet article

En Une | En ce moment | L'Essentiel | Yvelines | Info-Route | ENVIRONNEMENT | Elections législatives 2024 | L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen | L'Info en continu | UNE | CRISE SANITAIRE | NORMANDIE | LOISIRS | En bref | SOCIÉTÉ | SOCIAL | infoServices | ACTUALITÉ | Le journal de l'Armada 2023 | Notifications | Contact

Plus de prévisions: Prévisions météo 30 jours
Le fil info

Exposition à voir : « Le bourg, genèse de Grand Quevilly »

10/09/2025

Festival du Fredet à Saint-Pierre-de-Cormeilles : une 1ère édition musicale et festive

05/09/2025

Yvelines. Un policier percuté par un homme à trottinette lors d’un contrôle à Trappes

05/09/2025

Yvelines. Rénové, l’Hôtel de Ville de Mantes-la-Jolie inauguré ce samedi par Valérie Pécresse, présidente de la Région

04/09/2025

Yvelines. Course-poursuite sur l’A13 après un refus d’obtempérer : la voiture était signalée volée

03/09/2025

Yvelines. A Carrières-sous-Poissy, un cirque s’installe de force sur le parking du centre commercial Leclerc

02/09/2025

Yvelines. Aux Mureaux, une nouvelle Halle des sports destinée aux scolaires, associations et habitants

30/08/2025

Yvelines : deux cambrioleurs interpellés en flagrant délit dans un pavillon à Sartrouville

27/08/2025

Yvelines : trois interpellations lors d’une tentative de cambriolage à Saint-Germain-en-Laye

26/08/2025

Yvelines : un trafiquant de stupéfiants condamné à 30 mois de prison ferme

25/08/2025

Disparition de Sarah Janelle dans les Yvelines : la touriste américaine retrouvée saine et sauve

25/08/2025

Disparition inquiétante d’une femme de 35 ans à Mareil-Marly (Yvelines)

24/08/2025

Yvelines : interpellé à Maisons-Laffitte, après un refus d’obtempérer et le vol d'une voiture à Poissy

22/08/2025

Yvelines. Recherché par la police, l'automobiliste est intecepté aux Mureaux après une course-poursuite sur l’A13

21/08/2025

Les Yvelines : un cambrioleur interpellé en flagrant délit dans une maison à Verneuil-sur-Seine

18/08/2025
Afficher plus d'articles
Infoyvelines
Vous-êtes témoin d'un événement ? Cliquez ici
La reproduction de textes, photos et vidéos publiés sur @infonormandie.com doit faire l'objet d'une demande expresse auprès du webmaster du site.
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags