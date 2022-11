Yvelines. Un placier et un adjoint au maire de Carrières-sous-Poissy injuriés et menacés de mort

Un homme a été interpellé par la police municipale de Carrières-sous-Poissy (Yvelines) pour avoir insulté et menacé de mort un placier du marché et un adjoint au maire.



Les faits, dont on ignore l'origine et les motifs, se sont produits dimanche en tout début d'après-midi place Maurice-Berteaux. Le mis en cause, âgé de 41 ans, a été place en garde à vue dans les locaux de la police nationale pour outrage sur personne chargée d'une mission de service public