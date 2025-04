Yvelines. Un jeune homme de 19 ans interpellé après un refus d’obtempérer au Chesnay-Rocquencourt

Ce samedi, vers 19h35, une équipe de la brigade anticriminalité (BAC) est alertée par un refus d’obtempérer sur la commune du Chesnay-Rocquencourt (Yvelines). Un individu circulant à scooter avait pris la fuite avant d’être perdu de vue par les forces de l’ordre.



Interpellation mouvementée



Grâce aux recherches rapidement menées sur l’identité du propriétaire du deux-roues, les policiers se sont rendus rue Kléber, à l’adresse du mis en cause. Sur place, ils retrouvent l’auteur présumé du refus d’obtempérer, sans son scooter. Lors de son interpellation, le jeune homme de 19 ans se rebelle et donne plusieurs coups de pied aux fonctionnaires. Aucun policier n’a été blessé.



Le scooter retrouvé



Des recherches complémentaires ont permis de localiser le scooter abandonné près de la gare de Montreuil à Versailles. L’individu a été placé en garde à vue pour refus d’obtempérer, violences et rébellion sur personne dépositaire de l’autorité publique (PDAP).