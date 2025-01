Yvelines. Un homme se réclamant « roi de Versailles » arrêté après avoir frappé un agent de sécurité du château

Selon les premiers éléments, le quadragénaire s’est présenté devant les grilles du château et a exigé d’y pénétrer. Face au refus des agents de sécurité, il est rapidement devenu agressif et a asséné plusieurs coups de poing à l’un des gardiens. Alertée, une équipe de la Brigade anticriminalité (BAC) est intervenue et a procédé à l’interpellation du suspect.