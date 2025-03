Yvelines. Un homme interpellé par le RAID à Mantes-la-Jolie pour menaces de mort et tentative d’extorsion

Un accord financier avait été trouvé entre les deux hommes, prévoyant un remboursement de 6 000 € par mensualités de 500 €. Toutefois, en raison de son incarcération il n’a pas pu honorer ses engagements, ce qui a conduit le propriétaire du véhicule à s’en prendre au frère du détenu. Ce dernier aurait alors reçu plusieurs messages de « menaces de mort et de viol, dont certains ont été enregistrés », précise une source policière.



Les enquêteurs découvrent que le mis en cause est déjà connu des services de police et qu’il poursuit son harcèlement en envoyant de nouveaux messages de menaces. Il aurait même transmis une vidéo le montrant en train de manipuler un pistolet automatique, en extrayant des cartouches.