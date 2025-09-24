Connectez-vous S'inscrire
Yvelines. Un homme blessé au cutter devant un collège à Mantes-la-Jolie, l'auteur présumé est interpellé


Publié le Mercredi 24 Septembre 2025 à 15:14

Un différend entre deux hommes a éclaté mardi en fin de journée, boulevard Georges Clemenceau à Mantes-la-Jolie. L’un des protagonistes a été blessé au visage par un coup de cutter.



L'auteur présumé du coup de cutter a été placé en garde à vue pour être entendu par les enquêteurs - Illustration DGPN
L'auteur présumé du coup de cutter a été placé en garde à vue pour être entendu par les enquêteurs - Illustration DGPN
Les sapeurs-pompiers sont intervenus mardi 23 septembre vers 18h15 devant le collège situé boulevard Georges Clemenceau à Mantes-la-Jolie (Yvelines), pour prendre en charge un homme de 60 ans blessé par arme blanche.

La victime, touchée légèrement au niveau du front, a expliqué avoir été agressée par un autre homme, qui a pris la fuite à pied en direction de la dalle. Plusieurs jeunes présents sur les lieux ont filmé la scène et désigné l’agresseur présumé aux forces de l’ordre. Rapidement identifié, ce dernier, âgé de 49 ans et originaire de Mantes-la-Jolie a été interpellé un peu plus tard et placé en garde à vue.

L’homme blessé a été transporté par les sapeurs-pompiers vers le centre hospitalier de Mantes-la-Jolie. Son pronostic vital n’est pas engagé. Une enquête a été ouverte pour violences volontaires avec arme.







