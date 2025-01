Yvelines. Un homme arrêté à Versailles pour dégradations de véhicules et port d’armes

Lors de son interpellation, le mis en cause était en possession d’une pince, d’un aérosol lacrymogène de type “gazeuse” et d’autocollants revendiquant des idées anarchistes. Les policiers ont constaté que cinq véhicules avaient subi des dégradations.



Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur les motivations de l’individu et déterminer l’ampleur des dégâts.