Yvelines. Un chauffard percute la voiture d’un policier : un blessé grave à Saint-Germain-en-Laye

Une voiture conduite par un policier âgé de 40 ans redémarrait après avoir marqué l’arrêt au feu tricolore. Au même moment, un véhicule circulant en sens opposé sur la RN184 a tourné à gauche en direction de la RD308 vers Maisons Laffitte.



Le conducteur de ce dernier aurait accéléré pour tenter de passer in extrémis au feu vert. En vain. Il a grillé finalement le feu rouge et a percuté violemment le véhicule du policier qui, sous la violence du choc, a fait plusieurs tonneaux avant de s’immobiliser.



Le fonctionnaire de police a été grièvement blessé au visage et au bassin et présentait également une suspicion d’hémorragie interne. Il a été pris en charge par le Samu pour être transporté sous escorte des motards de la police nationale vers l’hôpital le plus proche.