Yvelines. Un cambrioleur mis en fuite par le déclenchement de l’alarme aux Loges-en-Josas

Avisé des faits par la société de télésurveillance, un équipage de police secours de Versailles s’est rendu immédiatement sur les lieux.



Une voisine a pu fournir aux policiers le signalement de l’individu, sa tenue vestimentaire ainsi que sa direction de fuite. Grâce à ces éléments, et après exploitation des images de la télésurveillance, les forces de l’ordre ont été amenées à repérer l’homme recherché dans le secteur de la gare de Jouy-en-Josas et l’ont interpellé.



Le suspect s’était entre temps débarrassé des gants utilisés et du potentiel outillage utile à l’effraction.