Yvelines. Un cambrioleur interpellé à Versailles grâce à la géolocalisation du téléphone volé

Parallèlement, la victime a procédé à la géolocalisation de son téléphone volé et a constaté que ce dernier se situait allée des Matelots à Versailles. Les forces de l’ordre ont pu ainsi retrouver le cambrioleur et l’interpeller : il était en possession des objets volés et d’un pass Navigo appartenant à la même victime.



Présenté à un officier de police judiciaire, le mis en cause, âgé de 28 ans, a été placé en garde à vue.