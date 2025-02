Yvelines. Un cambriolage déjoué à Maisons-Laffitte, grâce à la vigilance de la victime qui appelle le 17

Ce vendredi, vers 4h45 du matin, un cambriolage a été déjoué rue du Souvenir à Maisons-Laffitte (Yvelines). Un habitant a surpris deux individus en train de s'introduire chez lui et a réussi à les mettre en fuite. Peu après, il constatait la disparition d'une boîte en bois contenant des bijoux.



Alertées par la victime, les forces de l'ordre, notamment la brigade anti-criminalité (BAC) et un équipage de police secours (PS), sont intervenues sans tarder et ont pu ainsi interpeller deux suspects peu de temps après leur tentative de vol. Des bijoux ainsi que des portefeuilles ont été retrouvés en leur possession.



Les deux hommes, respectivement âgés de 34 et 38 ans, ont été placés en garde à vue pour vol par effraction. L'enquête se poursuit afin de déterminer si d'autres méfaits peuvent leur être imputés.