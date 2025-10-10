Connectez-vous S'inscrire
Yvelines. Trois coups de feu en l’air près d’une école à Achères : un homme interpellé, les élèves confinés


Publié le Vendredi 10 Octobre 2025 à 18:26

Un individu a tiré à plusieurs reprises en l’air ce vendredi matin dans le secteur de la rue des Tourelles. Les écoles voisines ont été placées en confinement. L’auteur présumé des tirs a été arrêté peu avant midi.



L’homme a tiré en l’air depuis son balcon dans un immeuble situé rue des Tourelles (à gauche sur la photo) juste à proximité d’un groupe scolaire (à droite) - illustration Google Maps
Ce vendredi 10 octobre, vers 11 heures, des coups de feu ont retenti rue des Tourelles, provoquant l’inquiétude dans ce quartier résidentiel. Alertée, la Police nationale a immédiatement sécurisé la zone.

Par mesure de précaution, les écoles maternelle et élémentaire Joliot-Curie, situées à proximité, ont été confinées. Les enfants ont été regroupés dans des zones sûres ou maintenus dans leur classe, suivant les consignes de sécurité en vigueur.

L’arme de type airsoft retrouvée au domicile

Rapidement identifié, le tireur, un gardien de la paix en poste à Paris, a été interpellé par les policiers peu avant midi. Une réplique d’arme, de type airsoft, a été retrouvée à son domicile. Selon les premiers éléments, il n’aurait pas mesuré la panique provoquée par ses tirs en l’air.

Le confinement a été levé à 12h05. Les enfants ont ensuite rejoint la cantine ou leurs familles pour la pause de midi. Les cours ont repris normalement dans l’après-midi, relate la mairie. 

Quatre psychologues dépêchés

Pour accompagner élèves et personnels, quatre psychologues de l’Éducation nationale ont été dépêchés sur place. Le personnel scolaire et municipal reste vigilant et mobilisé.

Dans un communiqué publié sur le site de la ville, Marc Honoré, le maire, a salué “le calme et le professionnalisme des enseignants, des ATSEM, du personnel périscolaire et de la police municipale”, tout en remerciant “l’action rapide et efficace” des forces de l’ordre.
 







