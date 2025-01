Yvelines. Trois cambrioleurs interpellés en flagrant délit dans un pavillon à Louveciennes

Déférés devant la justice, les trois prévenus ont été condamnés à des peines de prison ferme assorties de mandats de dépôt : le plus âgé (28 ans) domicilié à La Courneuve (Seine-Saint-Denis) a écopé de 15 mois de prison, le second âgé de 25 ans, sans domicile fixe, à 12 mois de prison et le dernier de 20 ans, sdf également de 8 mois de prison



En outre, une interdiction définitive du territoire français leur a été notifiée.

