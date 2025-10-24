Yvelines. Trois cambrioleurs de 15 et 17 ans surpris par la police à l'intérieur d'une maison, à Epône

Publié le Vendredi 24 Octobre 2025 à 13:12

Des adolescents, surpris par la brigade anticriminalité, en pleine effraction dans une maison à Épône ont été placés en garde à vue.



