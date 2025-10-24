Connectez-vous S'inscrire

Yvelines. Trois cambrioleurs de 15 et 17 ans surpris par la police à l'intérieur d'une maison, à Epône


Publié le Vendredi 24 Octobre 2025 à 13:12

Des adolescents, surpris par la brigade anticriminalité, en pleine effraction dans une maison à Épône ont été placés en garde à vue.



Les cambrioleurs étaient toujours dans l'habitation à l'arrivée de la police - Illustration Adobe Stock
Les cambrioleurs étaient toujours dans l'habitation à l'arrivée de la police - Illustration Adobe Stock
Ils ont été cueillis en pleine action. Trois mineurs ont été interpellés jeudi soir à Épône, dans les Yvelines, alors qu’ils venaient de s’introduire par effraction dans une habitation.

La BAC (brigade anticriminalité) est intervenue jeudi soir vers 21 heures à Epône (Yvelines) après avoir été alerté par un habitant du boulevard Renard Benoît, signalant un cambriolage en cours à son domicile. À leur arrivée, les policiers ont constaté que les intrus sétaient encore à l’intérieur de l'habitation. Pour les interpeller, les fonctionnaires ont été contraints de forcer la porte d’entrée.

En garde à vue pour vol en réunion

Âgés de 15 et 17 ans, les trois cambrioleurs ont été appréhendés sans incident. Ils ont été placés en garde à vue pour vol par effraction en réunion, au commissariat de Mantes-la-Jolie. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances précises des faits et d’éventuelles complicités.




Vous pouvez réagir à cet article

En Une | En ce moment | L'Essentiel | Yvelines | Info-Route | ENVIRONNEMENT | Elections législatives 2024 | L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen | L'Info en continu | UNE | CRISE SANITAIRE | NORMANDIE | LOISIRS | En bref | SOCIAL | infoServices | ACTUALITÉ | Le journal de l'Armada 2023 | Notifications | Contact | Les Brèves | Les Brèves

Plus de prévisions : Prévisions météo 30 jours
Plus de prévisions: Prévisions météo 30 jours
index.php?action=html

Yvelines. Trois cambrioleurs de 15 et 17 ans surpris par la police à l'intérieur d'une maison, à Epône

24/10/2025

Appel à témoins : disparition inquiétante de cet homme de 43 ans à Montesson (Yvelines)

23/10/2025

Yvelines. Refus d’obtempérer à Conflans : un jeune conducteur interpellé après une perte de contrôle

22/10/2025

Yvelines. Disparu depuis plus d'un mois à Chatou, Hervé Bernard toujours recherché activement par la police

21/10/2025

Yvelines. Manifestation des taxis à Versailles : circulation perturbée ce lundi 20 octobre

19/10/2025

Yvelines. La ville des Mureaux inaugure un nouvel espace de vie citoyenne : un hommage à Simone Veil

17/10/2025

Disparition inquiétante à L’Étang-la-Ville (Yvelines) : Émilien a été retrouvé annonce la police

16/10/2025

Yvelines : deux ans ferme et expulsion du territoire pour les trois cambrioleurs de Magnanville

15/10/2025

Yvelines. Une rixe à l’arme blanche tourne mal à Maisons-Laffitte : un homme blessé au pied

15/10/2025

Yvelines. Elle mord un agent de la SUGE en gare d’Aubergenville : une femme interpellée

14/10/2025

Yvelines. A Montigny-le-Bretonneux, un bus percute une voiture, deux hommes interpellés après une course-poursuite

12/10/2025

Yvelines : frappé au visage dans le hall de son immeuble par un homme sans-abri à Rambouillet

12/10/2025

Yvelines. Trois coups de feu en l’air près d’une école à Achères : un homme interpellé, les élèves confinés

10/10/2025

Yvelines. Au Vésinet, un chauffeur de bus agressé par deux passagers, interpellés après leur fuite

09/10/2025

Yvelines. Deux individus arrêtés par la police en flagrant délit de vol dans des véhicules à Sartrouville

05/10/2025
Afficher plus d'articles

Infoyvelines
Vous-êtes témoin d'un événement ? Cliquez ici
La reproduction de textes, photos et vidéos publiés sur @infonormandie.com doit faire l'objet d'une demande expresse auprès du webmaster du site.
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags