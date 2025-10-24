Yvelines. Trois cambrioleurs de 15 et 17 ans surpris par la police à l'intérieur d'une maison, à Epône

Les cambrioleurs étaient toujours dans l'habitation à l'arrivée de la police - Illustration Adobe Stock
Ils ont été cueillis en pleine action. Trois mineurs ont été interpellés jeudi soir à Épône, dans les Yvelines, alors qu’ils venaient de s’introduire par effraction dans une habitation.
La BAC (brigade anticriminalité) est intervenue jeudi soir vers 21 heures à Epône (Yvelines) après avoir été alerté par un habitant du boulevard Renard Benoît, signalant un cambriolage en cours à son domicile. À leur arrivée, les policiers ont constaté que les intrus sétaient encore à l’intérieur de l'habitation. Pour les interpeller, les fonctionnaires ont été contraints de forcer la porte d’entrée.
En garde à vue pour vol en réunion
Âgés de 15 et 17 ans, les trois cambrioleurs ont été appréhendés sans incident. Ils ont été placés en garde à vue pour vol par effraction en réunion, au commissariat de Mantes-la-Jolie. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances précises des faits et d’éventuelles complicités.
