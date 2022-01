Yvelines. Trois cambrioleurs arrêtés en flagrant délit à Saint-Germain-en-Laye

Trois adolescents de 14, 15 et 16 ans ont été interpellés par la police ce mercredi peu avant 5 heures, à Saint-Germain-en-Laye.



Le trio a été repéré via les caméras du centre de supervision urbain de la ville alors qu’il s’intéressait à la façade d’un espace de vente immobilier, rue au Pain, dans le centre-ville.



Les trois jeunes ont forcé la porte d’entrée pour s’introduire à l’intérieur des locaux. C’est là que les policiers, dépêchés sur les lieux, les ont retrouvés et interpellés en flagrant délit pour vol par effraction en réunion.