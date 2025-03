Yvelines. Trafic de voitures volées : un homme interpellé à Maisons-Laffitte lors d'une transaction frauduleuse

Pris en flagrant délit alors qu’il s’apprêtait à vendre une Peugeot 3008 volée dans le Val-de-Marne quelques jours plus tôt et maquillée, un homme de 32 ans, domicilié à Épinay-sur-Seine, en Seine-Saint-Denis, a été interpellé le 3 février dernier par la Brigade anticriminalité (BAC) et le Service local de police judiciaire (SLPJ) de Sartrouville (Yvelines). Il a fait l'objet d'une procédure pour tentative d'escroquerie, escroquerie, recel de vol et usurpation d'identité.