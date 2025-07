Yvelines. Tentative de vol de véhicule en bande organisée à Trappes : trois suspects interpellés

Les forces de l’ordre décidaient alors de suivre discrètement les deux véhicules. Rapidement, l’opération aboutissait à l’interpellation des trois suspects, tous âgés de 20 ans. Ils ont été placés en garde à vue dans le cadre de l’enquête ouverte pour recel de vol de véhicule et possible trafic.



D’après les premières vérifications, deux des mis en cause sont déjà connus des services de police, tandis que le troisième ne figure pas au TAJ, fichier de traitement des antécédents judiciaires.



Les investigations se poursuivent afin de déterminer l’ampleur de l’affaire, l’éventuelle existence d’un réseau structuré et la destination finale des véhicules.