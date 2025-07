Yvelines. Tentative de meurtre à Versailles : une adolescente de 16 ans écrouée, son beau-père sous contrôle judiciaire

L’enquête, menée par la Division de la criminalité territoriale (DCT) des Yvelines, permet rapidement l’interpellation des deux suspects. Placés en garde à vue, ils reconnaissent les faits. La victime, touchée à six reprises – notamment au dos, au thorax, au rein et au colon – se voit délivrer une ITT de 21 jours, sous réserve d’aggravation.



Le parquet de Versailles a décidé de les déférer ce lundi. Une information judiciaire a été ouverte pour l’ensemble des faits. L’adolescente a été mise en examen pour tentative de meurtre, modification de l’état des lieux d’un crime ou délit pour faire obstacle à la manifestation de la vérité. Elle a été placée en détention provisoire à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis. Le beau-père, âgé de 50 ans, est mis en examen pour non-assistance à personne en danger et placé sous contrôle judiciaire.