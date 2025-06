Yvelines. Tentative de cambriolage à Poissy : quatre jeunes de 17 et 18 ans interpellés en flagrant délit

Grâce aux éléments transmis par le riverain

— notamment la marque et l’immatriculation du véhicule, ainsi qu’un signalement précis des suspects — les policiers de la Brigade anticriminalité (BAC) se lancent immédiatement à leurs recherches.

Quelques minutes plus tard, l’équipage repère et intercepte le véhicule suspect avec à son bord quatre individus. Tous sont rapidement interpellés. Les policiers découvrent dans la voiture plusieurs tournevis ainsi que des cagoules, éléments pouvant laisser penser à une tentative de cambriolage préméditée.