Yvelines. Six suspects arrêtés pour tentative de cambriolages et association de malfaiteurs

Les vérifications ont permis d’établir que les six jeunes gens, âgés entre 15 et 20 ans, n’étaient pas domiciliés dans le secteur et étaient connus des services de police pour avoir été impliqués dans des vols par effraction.



Toute l’équipe a été placée en garde à vue pour tentative de vol en réunion et association de malfaiteurs. La camionnette a été immobilisée et enlevée pour les besoins de l’enquête.