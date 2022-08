Yvelines. Rodéos urbains : 27 verbalisations à Sartrouville et La Celle-Saint-Cloud

Depuis plusieurs mois, la lutte contre les rodéos sauvages en milieu urbain, que ce soit en voiture ou à moto, s’est intensifiée partout en France.



Dans les Yvelines, comme ailleurs, des opérations sont menées régulièrement par la police et la gendarmerie pour tenter d’éradiquer ce phénomène.



Hier, samedi, les forces de l’ordre ont mis en place des contrôles, à Sartrouville et à La Celle-Saint-Cloud. En quelques heures, une cinquantaine de personnes ont été soumises à des vérifications.



D'abord à Sartrouville, où entre 15h30 à 17h, les forces de de l'ordre ont dressé dix-neuf procès-verbaux et interpellé deux personnes. Cette opération de lutte contre les rodéos urbains a été réalisée par des fonctionnaires de la police nationale et de la police municipale.



A La Celle-Saint-Cloud, entre 16h et 18h, une opération du même type a été organisée dans la cité du domaine du Petit Beauregard, à proximité de l'autoroute A13. Deux véhicules et six deux-roues ont été contrôlés. Bilan : 8 verbalisations et une moto mise en fourrière.