Yvelines. Rodéo urbain à Saint-Germain-en-Laye : 6 interpellations, deux motos saisies

Un équipage de la brigade anti-criminalité (Bac) s’est rendu sur place et a appréhendé six jeunes gens qui s’apprêtaient à quitter les lieux avec deux motos de cross chargées dans un fourgon. Lors des vérifications d’usage, il s’est avéré que l’un des engins était signalé volé.



Les deux motos cross ont été récupérées par les policiers pour les besoins de l’enquête. Les six mis en cause, placés en garde à vue pour rodéo motorisé et recel de vol, sont âgés entre 18 et 25 ans et domiciliés à Colombes (Hauts-de-Seine).



« Venir avec un fourgon contenant les motos cross, effectuer un rodéo et quitter les lieux après avoir rembarqué les 2 roues est un modus operandi plusieurs fois constaté récemment », indique une source policière.