Yvelines. Rénové, l’Hôtel de Ville de Mantes-la-Jolie inauguré ce samedi par Valérie Pécresse, présidente de la Région


Publié le Jeudi 4 Septembre 2025 à 17:08

Nouvelle vie pour l’Hôtel de Ville de Mantes-la-Jolie (Yvelines) : rénové, plus lumineux et écolo, il sera inauguré ce samedi matin par Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France..



Les travaux de rénovation ont coûté 4 millions d'euros - Illustration Google Maps
L’Hôtel de Ville de Mantes-la-Jolie, construit dans les années 1960, a fait peau neuve après plusieurs mois de travaux. L’édifice rénové sera inauguré ce samedi 6 septembre à 10h, en présence du préfet des Yvelines, Frédéric Rose, et de la présidente de la Région Île-de-France, Valérie Pécresse.

La modernisation de l’Hôtel de Ville a représenté un investissement total de 4 millions d’euros, dont environ 1 million financé par l’État via la Dotation de soutien à l’investissement local, 2,7 millions d’euros pour la réhabilitation complète du hall d’accueil.

Une rénovation énergétique ambitieuse

Le chantier a d’abord visé la performance énergétique du bâtiment. Les pignons ont été isolés, une partie des huisseries remplacée, les systèmes de chauffage modernisés et un éclairage à basse consommation installé.

Ces aménagements,  rappelle la municipalité, devraient permettre une baisse significative des consommations énergétiques et donc une réduction des coûts de fonctionnement pour la collectivité.

Le hall repensé pour les usagers

L’autre volet des travaux a concerné la réorganisation des espaces intérieurs et plus particulièrement du hall d’accueil. Celui-ci a été entièrement repensé afin de rendre les démarches administratives plus simples et plus confortables pour les Mantaises et les Mantais.

Le nouvel espace, moderne et lumineux, offre désormais une signalétique plus lisible, des espaces d’attente accessibles et confortables et le regroupement de certains services municipaux.

L’objectif affiché est d’améliorer l’expérience des usagers comme celle des agents municipaux au quotidien.







