Yvelines. Refus d'obtempérer : le conducteur avait 15 ans et la voiture était volée

Dimanche en plein après-midi, un équipage de la police municipale de Rambouillet (Yvelines) a tenté d'intercepter un véhicule pour le contrôler, rue Georges-Péquin. A la vue des policiers, le conducteur a accéléré et pris la fuite.



Alertée, une patrouille de police-secours a repéré rapidement le véhicule avec trois jeunes gens à bord et a obligé le conducteur à s'arrêter. Lors des vérifications d'usage , il est apparu que la voiture était signalée volée et que le jeune homme qui la conduisait était âgé de 15 ans. Ses deux passagers avaient 13 et 16 ans.



Les trois adolescents ont été interpellés et conduits au commissariat pour refus d'obtempérer, conduite sans permis et recel de véhicule volé.