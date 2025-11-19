Connectez-vous S'inscrire

Yvelines. Violences au centre commercial du Mail à Vélizy : trois jeunes interpellés après des jets de projectiles


Publié le Mercredi 19 Novembre 2025 à 09:21

Des agents de la police municipale ont été pris pour cible par des jets de projectiles, mardi soir, au centre commercial du Mail à Vélizy (Yvelines). Trois individus ont été interpellés quelques minutes plus tard.



Trois suspects ont été interpellés, le quatrième est recherché - illustration DDSP 76
Les faits se sont produits vers 20h15 alors que la police municipale assurait une opération de sécurisation dans la galerie commerçante. Un groupe de quatre jeunes a lancé plusieurs projectiles en direction des agents. Aucun n’a été touché et aucun armement collectif n’a été utilisé.

Avec le renfort de la police nationale, une nouvelle sécurisation a été mise en place vers 20h30. Trois membres du groupe, identifiés comme les auteurs des jets, ont été alors interpellés sans difficulté. Il s agit de deux majeurs de 19 et 22 ans et d’un mineur de 17 ans.

Ils ont été placés en garde à vue pour violences volontaires avec arme par destination sur personne dépositaire de l’autorité publique. Une enquête a été ouverte pour établir les circonstances précises des faits et identifier le quatrième individu.
 




