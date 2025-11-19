Yvelines. Violences au centre commercial du Mail à Vélizy : trois jeunes interpellés après des jets de projectiles

Publié le Mercredi 19 Novembre 2025 à 09:21

Des agents de la police municipale ont été pris pour cible par des jets de projectiles, mardi soir, au centre commercial du Mail à Vélizy (Yvelines). Trois individus ont été interpellés quelques minutes plus tard.

