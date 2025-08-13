Yvelines. Refus d'obtempérer à Poissy : l'auteur d'un rodéo urbain fait des doigts d'honneur aux policiers

Le jeune conducteur ne portait pas de casque et de gants, des équipements pourtant obligatoires - Illustration Adobe Stock
Mardi en début de soirée, vers 18h45, un équipage de la Compagnie départementale d’intervention (CDI) a intercepté un jeune homme circulant au guidon d'une motocross rue Saint-Exupéry, à Poissy (Yvelines). Selon les forces de l’ordre, l’individu se livrait à un rodéo sauvage, commettant plusieurs infractions au code de la route.
Doigt d'honneur
Non casqué et torse nu, le conducteur a adressé à plusieurs reprises des doigts d’honneur aux policiers. Ces derniers ont procédé à son interpellation. Une plainte a été déposée pour outrage par les fonctionnaires, aucun d’entre eux n’ayant été blessé.
Le mis en cause, âgé de 18 ans, devra répondre de ses actes devant la justice. Les rodéos motorisés, passibles de lourdes sanctions, sont régulièrement ciblés par les opérations de contrôle dans les Yvelines.
