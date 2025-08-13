Yvelines. Refus d'obtempérer à Poissy : l'auteur d'un rodéo urbain fait des doigts d'honneur aux policiers

Non casqué et torse nu, le conducteur a adressé à plusieurs reprises des doigts d’honneur aux policiers. Ces derniers ont procédé à son interpellation. Une plainte a été déposée pour outrage par les fonctionnaires, aucun d’entre eux n’ayant été blessé.



Le mis en cause, âgé de 18 ans, devra répondre de ses actes devant la justice. Les rodéos motorisés, passibles de lourdes sanctions, sont régulièrement ciblés par les opérations de contrôle dans les Yvelines.