Yvelines. Refus d'obtempérer à Mantes-la-Jolie et course-poursuite sur l'A13 jusqu'aux Mureaux

Malgré les avertisseurs sonores et lumineux des policiers, l’automobiliste a pris la fuite à vive allure, en direction de Buchelay, puis de l’autoroute A13 via le boulevard de la Communauté. Il a poursuivi sa course en direction de Paris, par la sortie de Mantes-la-Ville.



L’homme a finalement été intercepté environ un kilomètre avant la sortie des Mureaux, grâce à l’intervention coordonnée des forces de l’ordre. Il s’agit d’un homme de 23 ans. Ce dernier a été placé en garde à vue notamment pour refus d'obtempérer.