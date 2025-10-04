Connectez-vous S'inscrire
Yvelines. Refus d'obtempérer à Mantes-la-Jolie et course-poursuite sur l'A13 jusqu'aux Mureaux


Publié le Samedi 4 Octobre 2025 à 15:00

Un homme de 23 ans a été interpellé à l'issue d'une course poursuite de plusieurs kilomètres sur l'autoroute A13 après un réfus d'obtempérer.



Le chauffard a été rattrapé sur l'A13 et intercepté peu avant la sortie des Mureaux - Illustration Adobe Stock
Ce vendredi soir, vers 21h30, une patrouille de la brigade anticriminalité (BAC) a été confrontée à un refus d’obtempérer à Mantes-la-Jolie (Yvelines). Le conducteur d’une BMW immatriculée en Pologne a refusé de s’arrêter après avoir grillé un feu rouge rue Paul-Bert.

Course-poursuite sur l'autoroute

Malgré les avertisseurs sonores et lumineux des policiers, l’automobiliste a pris la fuite à vive allure, en direction de Buchelay, puis de l’autoroute A13 via le boulevard de la Communauté. Il a poursuivi sa course en direction de Paris, par la sortie de Mantes-la-Ville.

L’homme a finalement été intercepté environ un kilomètre avant la sortie des Mureaux, grâce à l’intervention coordonnée des forces de l’ordre. Il s’agit d’un homme de 23 ans. Ce dernier a été placé en garde à vue notamment pour refus d'obtempérer. 







