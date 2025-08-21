Yvelines. Recherché par la police, l'automobiliste est intecepté aux Mureaux après une course-poursuite sur l’A13

Publié le Jeudi 21 Août 2025 à 10:01

L’homme de 41 ans, recherché par la justice, a pris tous les risques au volant d’un véhicule de location avant d’être arrêté aux Mureaux. Il a été condamné à 57 mois de prison ferme par le tribunal de Versailles.



Les faits remontent à jeudi 14 août. Ce jour-là, vers 19h30, une patrouille du commissariat de Mantes-la-Jolie repère un véhicule Renault Captur, rue des Graviers à Magnanville (Yvelines). L'homme qui est au volant est connu de leurs services pour faire l’objet d’une fiche de recherche. Lorsque les policiers tentent de le contrôler, l’automobiliste refuse d’obtempérer et prend aussitôt la fuite.



Au cours de sa cavale, il manque à plusieurs reprises de percuter la voiture de police et multiplie les infractions au code de la route : vitesse excessive, circulation sur la bande d’arrêt d’urgence, embardées et changements de direction soudains, détaille une source policière. Il emprunte alors l’autoroute A13 en direction de Paris.

Stop stick et interpellation mouvementée Les policiers des Mureaux, dont la brigade ancriminalité, prévenus par radio, se positionnent sur la sortie n°8 « Les Mureaux » et déploient un dispositif « stop stick ». Un pneu avant du véhicule est crevé, ce qui contraint le chauffard à s’immobiliser.



L’interpellation s’avère houleuse : l’automobiliste se rebelle et blesse un policier à la main. Les policiers font alors usage du pistolet à impulsion électrique (PIE) pour parvenir à le maîtriser. La Renault Captur, véhicule de location, est placée en fourrière.

57 mois de prison à purger Les vérifications confirment que le quadragénaire conduit malgré la suspension judiciaire de son permis. Placé en garde à vue, il reconnaît avoir refusé d’obtempérer parce qu’il se savait recherché, mais conteste toute conduite dangereuse et toute rébellion, assurant s’être arrêté « de lui-même ».



Déféré devant le tribunal judiciaire de Versailles, l’homme de 41 ans, domicilié à Magnanville et déjà connu de la justice, a été condamné à 15 mois d’emprisonnement, auxquels s’ajoutent 36 mois d’exécution de peine et 6 mois de révocation de sursis. Au total, il écope de 57 mois de prison ferme avec mandat de dépôt immédiat.





