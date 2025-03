Yvelines. Quatre individus interpellés pour jet de colis et port d’armes près de la prison de Bois d’Arcy

Les policiers ont interpellé quatre jeunes hommes, âgés de 17 et 18 ans. Lors de leur fouille, l’un d’entre eux était en possession d’armes, dont un couteau, une scie et une batte de baseball.



Les suspects ont été conduits au commissariat pour y être placés en garde à vue. Une enquête a été ouverte qui va permettre de connaître le contenu des colis et de déterminer d’éventuelles complicités à l’intérieur de l’établissement.