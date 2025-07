Yvelines. Quatre cambrioleurs interpellés en flagrant délit à Chatou grâce à la vidéosurveillance à distance

Les quatre hommes, connus des services de police, ont été placés en garde à vue. Ils sont âgés de 17 à 21 ans et domiciliés dans différents départements de la région parisienne, à Paris 18e, Émerainville (Seine et Marne), Saint-Ouen-sur-Seine (Seine-Saint-Denis) et Montreuil, également en Seine-Saint-Denis.



Une enquête est en cours pour déterminer le préjudice exact et d’éventuelles autres infractions commises par le groupe.